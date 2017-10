Stranger Things Llega mejorada

Ciudad de México

Agencias Quequi

Al parecer Stranger Things se convertirá en el fenómeno del otoño. Esta historia regresa como una nueva oda a los años 80 a poco más de un año del lanzamiento de la primera entrega, cuando se colocó como la favorita del público que ha contratado el servicio streaming Netflix y aquellos más que la vieron de otra manera.

Prueba de ello son las nuevas referencias a esa época, comenzando con la reminiscencia que hicieron a la cinta Cazafantasmas (Ghostbusters) de 1984. Esto no es casualidad, ya que es el año en que se sitúa esta entrega.

“Estamos muy contentos con lo que se escribió para esta temporada, no sabemos lo que vendrá para las siguientes temporadas, pero creo que es mejor que la primera entrega. Estoy confiado en lo que se escribió, lo que hicimos y lo que hemos visto hasta el momento”, dijo Gaten Matarazzo, quien interpreta a Dustin, en su reciente visita a México.

En la historia, tras la recuperación de Will Byers (Noah Schnapp) del mundo escondido, Finn, Gaten y Caleb parecen haber recuperado la tranquilidad.

“Todo sucede un año después de la primera temporada, en 1984. Nuestros personajes aún están lidiando con lo que pasó y con la pérdida de Eleven, no son los mismos de siempre. También están tratando de entender por qué y qué pasó, y también a Will, porque a él no le está yendo bien”, dijo Caleb McLaughlin, quien interpreta a Lucas.

Sin embargo, la noche de Halloween ha llegado y con ella extraños sucesos acompañados de confusión y miedos que siguen a esta banda de adolescentes, quienes continúan su aventura tras la ausencia temporal de Eleven.

“Lo increíble de esta temporada son los detalles que imprimieron. Cada personaje se desarrollará más. Se divide el mundo de los niños y los adultos. Siento que esta temporada crecemos realmente junto con nuestros personajes”, añadió el actor.

Eleven logrará salir del mundo paralelo del Upside Down para regresar al pueblo de Hawkins después de los sucesos que marcaron el final de la temporada anterior.