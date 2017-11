Sufre su hijo conmoción cerebral

Ciudad de México

Agencias Quequi

Laura Flores, se declaró “tan culpable como arrepentida, porque yo no sabía que como menor de 14 años no es bueno estar en un equipo de futbol americano”, luego de confirmar que su hijo Patricio, tras un encuentro en la cancha de la escuela tuvo dos conmociones cerebrales.

En entrevista al anunciar la gira de obra teatral La Corrupción no se Cuenta… ¡Pero Cuenta! Dio detalles sobre esta experiencia.

“Mi hijo no acabó en un hospital, no estuvo en peligro de muerte, sin embargo, con una conmoción cerebral los síntomas se pueden manifestar de inmediato o después, pero el neurólogo me dio mucha tranquilidad. Le recetó medicina como un complemento vitamínico”.

La actriz que dejará de radicar en San Antonio, Texas, para cambiarse a Miami, Florida, explicó que lo que menos quiere es demandar a la escuela, porque ella fue la que aceptó que Patricio de 11 años se integrara al equipo de futbol americano.

“Me arrepiento y me siento hasta culpable de lo que le pasó a Patricio, porque a mí nadie me había dicho que menores de 14 años, no podían estar en un equipo. No voy a demandar, pero si es bueno decirle a los padres de familia que los niños menores de 14 años no pueden jugar futbol americano, por las conmociones cerebrales que les pudiera generar”.

Ahora que está en México, dijo que se apoya en su esposo Robert, para cuidar a sus hijos. “Él es el segundo padre de mis hijos. El es más duro y lleva la disciplina y se lo agradezco porque yo soy más blandita”.