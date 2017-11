Sus nuevos planes

Los Ángeles

Agencias Quequi

El cine independiente es el nuevo objetivo de la actriz de 20 años, a quien conocemos por su inolvidable personaje de la pequeña Arya Stark en la serie de HBO. Según sus propias palabras “no puede esperar” para estar fuera de Game of Thrones.

“Por un lado me pone nerviosa el saber que no tendré ese apoyo y seguridad, pero por el otro lado seré libre”, dijo Maisie Williams a Newsbeat durante el evento de nominados para los British Independent Film Awards.

“Me encantaría hacer cine británico independiente. Hay algunos directores con los que me gustaría trabajar, Dexter Fletcher (Band of Brothers) es uno de ellos. Quiero hacer trabajos aquí, por Gran Bretaña”, agregó Maisie, quien empezó en Game of Thrones cuando tenía apenas 14 años.

Además de seguir en la actuación, Maisie demostró que tiene un lado empresarial, ya que reveló que tiene una compañía productora. Por lo pronto podremos verla en The X- Men: New Mutants, próxima a estrenarse.