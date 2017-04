Suspenso en el caso de delfinarios

CIUDAD DE MÉXICO

Por Agencias > Quequi

Por tercera vez, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) no logró que en la Cámara de Diputados se aprobara la iniciativa para prohibir espectáculos con mamíferos marinos, como los delfines.

En una atropellada sesión, en la que hubo gritos, chiflidos y burlas, legisladores de los partidos de la Revolución Democrática (PRD), Acción Nacional (PAN) y Morena acusaron que la propuesta del PVEM es una medida electoral, que no protege a estas especies.

Esta vez, los diputados de oposición no se salieron de la sesión, como el jueves pasado, sino que decidieron no votar el dictamen. Ello ocasionó que no se contara con quórum pese a que el pleno de la Cámara estaba casi lleno: sólo se registraron 232 votos y se necesitaba 251 para que la sesión continuara.

En la discusión, la panista María García Pérez, consideró que prohibir la reproducción de los animales debe ser una decisión científica y no política, y que el dictamen no conlleva a ningún beneficio de conservación y aprovechamiento sustentable de estos animales, y en cambio provocaría mortandad.

Por acuerdo de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el Verde realizó cambios a su propuesta para permitir la reproducción de estas especies en cautiverio por una generación más, lo que significaría que los entretenimientos con mamíferos marinos podrían continuar hasta el año 2047 aproximadamente.

OPOSICIÓN LOCAL

Los legisladores quintanarroenses han sido de los más vocales en su oposición a la ley, pues atenta contra una actividad que genera centenares de empleos.

Ivanova Pool del PRD, señaló que es un dictamen “absurdo”, pues no trae análisis científico, y su entrada en vigor en 50 años demuestra que la medida es política y electoral, tal como ocurrió con la ley contra circos, que causó la muerte de centenares de especies.

“No estamos en contra de la protección de animales, pero no se trata de una ley seria”, explicó la diputada quintanarroense.