Sustraen a menor de Chetumal; podrían llevarlo a Campeche

CHETUMAL.- Se solicita el apoyo de la población para localizar al niño Ángel Gabriel Canul Navarrete quien al parecer fue sustraído de su domicilio en el fraccionamiento Flamingos en Chetumal el 31 de octubre alrededor de las siete y media de la noche.

A pesar de presentar la denuncia correspondiente ante la Fiscalía no han logrado ubicarlos, e investigaciones hechas por familiares del infante indican que pudo ser sustraido a base de engaños por Jairy Michel Uscanga Galicia y su novio José Nicolás Canul Cheke (No tiene ningún parentesco con el Infante) ya que la joven dejó una nota en su casa indicando el motivo de su huida aunque no se sabe la causa para haberse llevado al menor.

Al parecer la pareja y el Infante se dirigen al estado de Campeche para encontrarse con un familiar de José Nicolás, pero hasta las siete 30 de la mañana de este 1 de noviembre no hay noticias de los tres.

Familiares del infante solicitan la ayuda de la población para ubicar al niño quien pese a sus 12 años parece de más edad y requiere tomar medicamentos para un padecimiento, y debido a la preocupación de los familiares se abona a la buena voluntad de la gente.

Cualquier información llamar al número 983 10 7 06 74 con madre del infante.

(Con Información de Redes Sociales)