Tampoco irá a Shangai

Ya se acerca la fecha en la que el Victoria’s Secret Fashion Show Shangai se presente y una de las grandes sorpresas musicales sería la presentación de Katy Perry lamentablemente ya no será así. Recientemente confirmaron que tendrá que ser reemplazada por el británico Harry Styles, ya que Katy no logró conseguir la visa para poder entrar al país, donde se llevará acabo el evento este año.

The New York Post confirmó la noticia de la cantante estadounidense. Una de las razones por las que le negaron la visa pudo haber sido que en 2015 la cantante ofreció un concierto en la ciudad de Taipei –capital de Taiwan- y para la ocasión llevó un vestido con girasoles, la flor que simboliza las ganas de independencia por una buena parte de la población.

Según fuentes del evento, a la intérprete se le comunicó primeramente que no tendría problemas de entrar siempre y cuando hiciera el papeleo correcto. Pero días después, el departamento de extranjería pudo ver algunas partes del pasado concierto de Katy, en dónde llegó a ondear la bandera Taiwanesa, misma que no es reconocida por el estado chino.

“Le llegó una notificación en la que se afirmaba claramente que recibiría el visado para poder actuar en el show de Victoria’s Secret en Shangai, pero poco después el gobierno chino cambió de opinión y se la han cancelado. Cada vez que un artista solicita la entrada en el país para actuar, las autoridades revisan videos, publicaciones en las redes sociales y recortes de prensa para comprobar que no hayan hecho nada ofensivo para el país o que su espectáculo no contenga mensajes subversivos. Hace unos años, Maroon Five no pudo actuar porque poco antes uno de sus miembros le había deseado feliz cumpleaños al Dalai Lama [muy combativo en la causa independentista del Tíbet]”.

Sabemos que muchos de los fanáticos de la artista estaban contando los días para verla arriba del escenario, pero por lo menos ya hay un sustituto para garantizar que el desfile tendrá a un artista más cantando en la pasarela. Será entonces Harry Styles el encargado de dar un espectáculo a la altura de Katy Perry.