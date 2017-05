¿Terminó rivalidad?

CIUDAD DE MÉXICO

Agencias Quequi

La enemistad de Paulina Rubio y Thalía empezó hace años, desde que las dos cantantes estaban en Timbiriche. De hecho, la gota que habría derramado el vaso fue un percance que protagonizaron en pleno concierto frente al público. La “Chica dorada” contó lo sucedido hace años en el programa de Historias Engarzadas: “Nos empezamos a jalar el micrófono, todavía no había ni inalámbricos, eran de cable, ¡imagínate tú! Hasta que de repente se lo jaló tanto y ¡pum! que se lo clavo en la boca y se enojó muchísimo. Me acuerdo que yo tenía una coleta de lado tipo Flashdance y me la volteó del otro lado, entonces me enojé tanto que me salí del escenario y comencé a llorar. Eran 15 mil personas y unos gritaban ¡Paulina! y del otro lado ¡Thalía!, de muy mal gusto de nuestra parte”, comentó la intérprete.

¿Será que Paulina Rubio decidió dejar atrás las controversias? Posteando una foto de Instagram donde etiquetó a Thalía.