Tiburones gata, explotados en QRoo, son liberados; la Profepa es omisa en la entidad: activistas

Ciudad de México.– El pasado 4 de mayo, fueron liberados en la madrugada y de forma anónima, cuatro tiburones gata que vivían en cautiverio en Playa Tiburón, en Isla Mujeres, Quintana Roo, de acuerdo con el Frente de Liberación Animal México y algunos activistas. Horas antes, SinEmbargo denunció las condiciones a las que al menos uno de los animales era sometido, ya que era utilizado –bajo el rayo de sol y por horas– para ser fotografiado con decenas de turistas.

Algunos animalistas, entre ellos, Víctor Hirales, presidente y fundador de Derecho Sin Fronteras, informaron a este diario digital que por habitantes de la comunidad en Isla Mujeres se enteraron que 4 tiburones gata habían sido liberados sin que se supiera quién o quiénes lo habían hecho.

“Se encontraban en un corral dentro del mar, solo abrieron la jaula para que salieran. La consideramos una acción directa. Este tipo de acciones esquivan todos los obstáculos burocráticos y políticos para atender inmediatamente situaciones en las que las autoridades impiden hacer valer los derechos de alguien, en este caso esos alguien son los tiburones. Esa acción quizá era la única esperanza para esos tiburones de no morir encerrados siendo explotados”, dijo Hirales.

Sin embargo, aseguró, el escenario ideal era que las autoridades ambientales y de procuración de justicia “hubieran cumplido su trabajo y rescataran y rehabilitaran a esos cuatro tiburones para su reinserción, pero esto no ocurrió”.

Araceli Domínguez Rodríguez, presidenta de la asociación civil Grupo Ecologista del Mayab (Gema), informó que la organización a su cargo había presentado ya diversas denuncias ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por el caso de los tiburones gata, sin que la dependencia actuara para resolver la situación.

“Por más denuncias que presentas, no pasa nada. La Profepa no hace nada; la Profepa aquí no existe. Los animales silvestres en Quintana Roo sufren un maltrato constante”, destacó.