Triunfa otro cancunense en Las Vegas

Por Alberto Salazar y Deporte por Dentro>Quequi

“Estoy muy contento por la victoria obtenida el sábado, en la que fue mi presentación en uno de los escenarios más importantes del mundo: ‘T-Mobile Arena’, y espero que sea el primero de muchos triunfos”, comentó Joseph “Diamante” Aguirre, en entrevista telefónica, tras imponerse por decisión unánime al púgil Ángel Aispuro.

En el marco de un evento que generó millones de telespectadores en 120 países, y que fue estelarizado por el combate entre el “Canelo” y Chávez Jr., el “Diamante” cancunense puso en todo lo alto el nombre de este destino turístico, que se benefició de esa gigantesca promoción sin invertir un solo centavo.

Allí, en la “T-Mobile Arena” llena al tope con sus 22 mil asientos, Aguirre dio una gran exhibición para apuntarse su victoria número 17 en igual cantidad de combates disputados, con lo que se perfila para cosas importantes en el pugilismo mundial, de la mano de Pepe Gómez, titular de la promotora “Cancun Boxing”.

“Fue una pelea interesante; el rival se cambiaba constantemente de derecha a zurda, y eso se me complicaba un poco; sin embargo, logré conectarlo en varias ocasiones, es más, lo tuve lastimado, incluso para noquearlo, pero supo sobrevivir, mediante los abrazos”, precisó.

Destacó también los golpes excesivos que recibía en las piernas y glúteos; “me aplicaba la ‘dormilona’, pero afortunadamente todo salió bien. Gané todos los rounds; lo único que no me agradaba es que el rival me golpeaba de manera ilegal constantemente y el réferi solamente lo amonestaba, pero nunca le bajó puntos. Y eso se repitió prácticamente en todos los rounds”.

“Estoy muy agradecido con mi promotor Pepe Gómez, con mi manejador ‘Memo’ Rocha, con mis entrenadores Joel y ‘Toño’ Díaz, en general, con todo mi equipo de trabajo en el ‘Training Camp’, en California; también con mi familia y amigos que vinieron desde Cancún, de California y de otras partes de Estados Unidos. Sentí su apoyo y las porras, eso me gustó mucho y me motivó para ofrecerles una gran pelea”, finalizó.

Luego de los seis intensos episodios, los tres jueces asentaron en sus boletas puntuaciones similares de 60-54 para dar la victoria al peleador cancunense en esta contienda disputada en la escala de los Ligeros.

Cabe destacar que fue la tercera ocasión que “Diamante” se presentó en escenario estadounidense, las dos primeras fueron en el “Fantasy Spring Casino” de Indio y en el “Belasco Theater” de Los Ángeles.