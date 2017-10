Un pasado protagonizado por drogas y alcohol

Los Ángeles

Agencias Quequi

Demi Lovato ha contado todos sus secretos en el documental: ‘Demi Lovato: Simply Complicated’ estrenado en YouTube y en el que narra cada una de las facetas de su vida desde el alcohol y las drogas hasta los trastornos alimenticios que a día de hoy, en ocasiones, sigue sufriendo.

El documental está dirigido por Hannah Lux Davis y es el resultado de siete meses de entrevistas donde la cantante cuenta de forma íntima como es la mujer que hay detrás de la estrella. ‘Demi Lovato: Simply Complicated’ dura 78 minutos.

Su peor enemigo

“Tuve una racha en la que consumí a diario durante dos meses. Hubo una noche en la que me metí un montón de coca y unas pastillas de Xanax y me empecé a ahogar un poco. Me comenzó a latir el corazón a mil por hora y pensé: ‘Oh, Dios mío, puede que esté sufriendo una sobredosis justo ahora”, narra la cantante en el documental cinco años después de esta mala racha.

Una de las personas que sabía lo que estaba pasando era su mánager, Phil McIntyre: “Estábamos en Nueva York y se notaba que se había metido algo. Estaba en directo promoviendo un nuevo estilo de vida y mi reacción fue: ‘Vaya cara que tienes'”, aseguraba el nombrado anteriormente recordando ese momento.

El proceso para que dejara de consumir tanto alcohol como drogas fue muy difícil ya que la primera vez que ingresó en un centro no sirvió para nada. La artista confesaba que en varias ocasiones se había escapado para poder comprar más sustancias y que incluso llegó a falsear numerosas pruebas con el pis de otras personas para que nadie supiera que la terapia no estaba sirviendo absolutamente para nada.

Finalmente y en consecuencia de este comportamiento, sus compañeros, entre ellos Joe y Nick Jonas, y su manager le dieron un ultimátum que sirvió para que la exitosa cantante decidiera hacer todo lo posible para volver a estar sobria y en condiciones saludables. Cuenta que su primera reacción ante esto fue destruir el móvil en el que guardaba todos los números de teléfono de sus vendedores de drogas.