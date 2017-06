Urgen oficinas de Capitanía de Puerto en el municipio

Tulum

Debido al incremento del número de embarcaciones que opera en las costas tulumnenses, y a su desorganización al estar varados en la orilla de la playa, lo que representa un peligro para los turistas, se hace necesario que el municipio de Tulum cuente con una oficina de la Capitanía de Puerto, pues son la única autoridad que puede regularlos y en su caso sancionarlos.

Al respecto, el director de Protección Civil en Tulum, Lucio Salvador Arguea, aseguró que la Capitanía de Puerto es la autoridad correspondiente para verificar la documentación de las embarcaciones que operan en el municipio, pues no son pocas las que pertenecen al vecino municipio de Solidaridad y que operan en las playas de Tulum prestando servicios de snorkeling, paseos y recorridos panorámicos.

“Es necesaria una oficina de capitanía de puerto, ya que se están suscitando muchos problemas y es imperioso que ellos verifiquen lo que les compete para que no pongan en riesgo a la gente que viene a visitar, al no haber alguna oficina encargada de ese tipo de situaciones, no es lo mismo venir desde Playa del Carmen, que estar en Tulum y ver la situaciones que están aconteciendo en el momento”, aseguró Salvador Arguea.

Finalmente, el munícipe dijo que el contar con una oficina en de la Capitanía de Puerto en Tulum, permitirá que se lleve un orden y revisiones constantes a estas embarcaciones, pues muchas de ellas operan sin la documentación y sin el personal capacitado para operarlas, lo que es un riesgo ya que ponen en peligro la integridad y seguridad de los turistas que visitan Tulum.( Por Rossy López > Quequi )