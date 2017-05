Urgente, atender a niños especiales

Pese a no negarse a participar en el foro de consulta, convocado ayer por la titular de la SEyC, Marisol Alamilla Betancourt, la representante de los docentes de los Centros de Atención Múltiple (CAM) de Cancún, Mary Cruz Carrillo Orozco, considera prioritario y urgente atender más la investigación en materia de Educación Especial, más contratación de personal, mayor inversión y atención a las escuelas y se dé mayor atención, al que dijo, es el más abandonado sector educativo, al quedar fuera cada año de los CAM, de 20 a 30 niños discapacitados.

La también representante de la Sección Primera 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), dijo que las acciones propuestas por la secretaria de Educación, Marisol Alamilla, no deben quedar nada más en el dicho, sino que deben emprenderse las acciones urgentes en la atención a niños con discapacidad

“Tristemente, muchos a veces no conocemos los derechos que como maestros o padres de familia de niños con discapacidad tenemos y aceptamos lo que bien o mal se nos da. Sin embargo, se hacemos una revisión sabemos que se nos puede dar mucho más y el gobierno puede invertir mucho más en el sector educativo, que en lo que respecta al rubro de la Educación Especial, no debiera estar tan abandonado”, afirmó.

DE ALGO SIRVIÓ

Lamenta que por situaciones coyunturales tras las afirmaciones hechas por Marisol Alamilla, en torno a los estudiantes discapacitados de nuestro estado, es que ahora, se pretende voltear a ver este sector, que aqueja múltiples carencias tanto infraestructurales como materiales y de cobertura.

En este sentido, mencionó que las listas de espera de los 26 CAM que existen en el estado, de los que seis se encuentran en Benito Juárez, son largas, pues de inicio, cada ciclo escolar quedan fuera de 20 a 30 niños con necesidades educativas especiales.

Asimismo, dijo que los 427 profesores de estos Centros de Atención Múltiple, son igualmente insuficientes para atender a la población escolar de cada institución, pues cada terapista físico o docente especializado, atiende a un promedio de 80 niños.

Destacó que en el caso de los 29 maestros separados de sus funciones, desde el año pasado, por no apegarse a los lineamientos de los exámenes para medir habilidades y capacidades docentes, dos de ellos pertenecían justamente al parea de Educación Especial, cuya sustitución no fue con especialistas en terapia física y lenguaje sino con un par de psicólogos, que no reúnen el perfil requerido para la labor que debe desempeñar.

Por ello y al igual que sus compañeros que prestan sus servicios en los CAM, espera que los compromisos esgrimidos por Marisol Alamilla, sean cumplidos y no se queden en el olvido, para darle a la Educación Especial el valor que merece. (Por Raimon Rosado).