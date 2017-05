Víctimas mujer e hijo, de trata de blancas

Playa del Carmen

Tras una llamada anónima se logró rescatar a una mujer embarazada acompañada de su hijo, de 2 años de edad, los cuales estaban retenidos en contra de su voluntad y, al presentar su denuncia, se destapó una red de trata de personas, que hay desde Guatemala a Playa del Carmen y Cancún, sobre todo de mujeres indígenas que son obligadas a pedir limosna y pagar cuota de 400 pesos diarios, de acuerdo al director del Sistema para el Desarrollo integral de la Familia (DIF) en el municipio de Solidaridad, Ismael Hernández, quien adelantó que ya se dio parte a la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo.

“Gracias a una denuncia ciudadana detectamos que hay personas que están retenidas en Solidaridad bajo amenazas, sometidas a la trata de personas. Detectamos a un grupo de guatemaltecos que, los traen bajo engaños. Al llegar aquí no les buscan trabajo, les dan como uniforme harapos y los obligan a pedir limosnas en las diferentes puntos de la ciudad y si no juntan 400 pesos, que es la cuota del día, los corren del cuarto y no les dan de comer”, aseveró el funcionario.

La mujer reveló que no solo niños y mujeres guatemaltecas son explotados, también mexicanos, sobre todo de las regiones de Tabasco, Campeche, Chiapas, Oaxaca, incluso, la red podría extenderse no solo a Playa del Carmen, sino que también a Cancún.

“Ya presentamos la denuncia correspondiente a la Fiscalía General del Estado, y a su vez, la Fiscalía ya dio parte a la SEIDO, instancia correspondiente para este tipo de investigaciones. La mujer rescatada es joven, de 25 años, con un bebé de dos años, además de estar embarazada. Es importante decir que los raptores las traen bajo engaños y todos los días las cambian de cuartos, para no dejar pista,” finalizó.( Por Heiby Morales > Quequi )