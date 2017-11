Video: Envía niño diputado mensaje a gobernantes del mundo

Por Mario Morales Cruces > Quequi

Risas y aplausos sacó el minidiputado de José Morelos, Ángel Jacinto Noh-Tun, en su aparición en el programa de Don Francisco, para la cadena Telemundo de los Estados Unidos, donde fue entrevistado por el célebre animador chileno, antes de emitir un discurso especialmente preparado sobre migración.

El pequeño de origen maya comentó que se puso muy nervioso por su primer viaje en avión, desde Cancún hasta Miami, pues le habían dicho que podía marearse o tapársele los oídos.

“Me dije ‘¡ay!, ojalá me duerma para no ver cómo sube el avión, pero sí lo vi y no era cierto lo que dicen, era muy bonito, ¡es hermoso! Es la primera vez que veo los árboles desde tan arriba”, comentó el pequeño.

Ángel Jacinto, causó furor en las redes sociales después de que lanzara un incendiario discurso en el Congreso del Estado, en el que reprochó a los diputados por no haber capturado al exgobernador Roberto Borge Angulo y obligarle a que devuelva el patrimonio que presuntamente robó de los quintanarroenses. La fama que atrajo hizo que fuera un invitado especial para el programa de entrevistas del exconductor de Sábado Gigante, que se trasmite para toda Latinoamérica.

Además de contar otras anécdotas (como la confusión con el oficial de migración, al que le dijo que venía con Don Francisco y que pensó que se trataba de un cantante), el pequeño realizó un saludo especial en maya, además de narrar cómo es la vida en la comunidad rural de X-Cabil, donde se dedican al cultivo del maíz y otros productos.

También se invitó al programa al padre del menor, quien algo cohibido dijo estar “súper orgulloso” de su hijo y confesó ser analfabeto, por lo que su hijo se comprometió a enseñarle a leer.