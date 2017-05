Video: Se manifiestan 300 campesinos en Sagarpa Chetumal; agente de Migración les ‘avienta’ auto

# Chetumal.- Alrededor de 300 campesinos se manifestaron ante la Sagarpa denuncian retraso de entrega recursos de programas de Pymaf.

Un elemento de migración agrede a campesinos que estaban reunidos para iniciar una manifestación rumbo a Sagarpa. Avienta vehículo contra ellos y se enardece la gente.

En las redes sociales giró la convocatoria a la manifestación, con el que dan a conocer sus inconformidades:

Un grito de auxilio por el campo

Las campesinas y campesinos de Quintana Roo miembros del Consejo Agrario Permanente (CAP), marchamos y tomamos las instalaciones de la delegación de la SAGARPA, denunciando el día de hoy los atropellos que hemos recibido por varias dependencias federales, principalmente por la SAGARPA, con la cual el 3 de abril del presente año firmamos compromisos con el C. Rosales Cancino, delegado de la SAGARPA y que dichos compromisos no se cumplieron para que de esta manera pudiera realizarse una reactivación en el campo, por lo cual destacamos:

– El incumplimiento en mal comunicado y por cierto muy tardado de la ampliación de tiempo en las ventanillas de concurrencia

– No se han finiquita como se prometió los pagos de Proagro y Progan,

– Así como también el establecimiento de 6,200 hectáreas de establecimiento de pradera para los ganaderos,

– Apoyo a los apicultores de más de 8 millones de pesos qua anunció el secretario del ramo José Calzada Rovirosa, y que el delegado no le ha dado conducción,

– El incumplimiento de los registros ante el SURI de las solicitudes del programa de El campo en nuestras manos (programa especial para mujeres) de nuestras organizaciones que hicieron entrega a la mencionada Secretaría en tiempo y forma según convocatoria emitida por la misma dependencia, y que asciende a más 5,000 solicitudes individuales de mujeres, así como más de 40 proyectos de grupo que a la fecha no se tiene ni un número de folio y que extraoficialmente nos hemos enterado que se están registrando inclusive solicitudes que no fueron presentadas en tiempo y forma a grupos de su conveniencia e interés;

– Transparencia en el manejo de los folios de Pimaf, ya que el año pasado los folios y las entregas de producto fueron manipuladas por el delegado Rosales Cansino a donde privilegió a empresas y grupos de su conveniencia y no registró ante el SURI más de 4,000 solicitudes en forma dolosa.

Manifestamos también nuestro rotundo rechazo a dicho personaje, por la manipulación de los recursos en los principales proyectos estratégicos y de gran escala, de los cuales en varios de ellos el delegado de la sagarpa es accionista, tal es el caso de un megaproyecto agrícola ubicado entre el rancho de los menonitas y la comunidad de Reforma que está debidamente equipado y tecnificado, así como con sendos drenes de desagüe y que cuyas inversiones son millonarias.

Por todo lo expuesto, los miembros del CAP solicitamos:

– La intervención del Gobierno del Estado ante la Secretaría del ramo para que Rosales Cancino se le practique una auditoria minuciosa de sus funciones, principalmente en obras de drenaje y equipamiento desde 2013 a la fecha, las cuales está tratando de finiquitar bajo amenazas a los productores y dejarlas inconclusas, así como también auditarle los demás programas de su incumbencia.

– Que el Gobierno de Estado sea el intorlocutor ante la delegación para que se cumplan los acuerdos que se firmaron el 3 de abril, ya que queremos tener tratos de ninguna especie con el Lic. Rosales Cancino, puesto que cuando intentamos el dialogo con el siempre adujo tener todo en orden, utilizando la falsedad en sus discursos para tratar de mantener la ya lastimada hegemonía de esa Secretaría.

– Y por último solicitamos a la SAGARPA retirarnos del Estado a Rosales Cancino, porque es imposible tener trato con él.