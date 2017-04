Vil robo de CFE

Adriana Fernández

Doña Eliuth de 56 años de edades originaria de Chiapas, madre de tres hijos, quien al no tener una solvencia económica estable tuvo que tomar la decisión de habitar una casa en la colonia Las Huayas. Desde hace 8 años ella y su familia han carecido de los servicios básicos en su hogar, principalmente de energía eléctrica.

“Tengo 22 años, que me vine de mi estado natal, desafortunadamente la vida se me ha tornado un poco difícil por lo que me tuve que venir de manera irregular a construir una casa a esta colonia, pero hasta hoy en día los servicios básicos no llegan, principalmente la luz”.

Como doña Eliuth existen 69 familias más en la colonia que carecen de energía eléctrica, por lo que desde hace meses han tenido diferencias constantes con la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

En la colonia existen cinco transformadores de luz de los cuales se encuentran colgados todos los hogares con “diablitos”, en ese lugar no existen medidores para poder controlar el consumo de energía eléctrica.

Por lo que desconocen como la CFE mide los kilowhatts consumidos por las familias para emitir los recibos. Eliuth, afirmó, que temen por que los transformadores puedan quemarse y provoquen daños irreparables.

“Nosotros no sabemos de dónde sacan que consumimos tanto de energía eléctrica, si aduras penas muchos de nosotros tenemos una licuadora o una televisión, no es justo pagar tanto y también tenemos miedo que exploten esos transformadores no puede ser que tantos estemos colgados y si explotan y pasa algo trágico quien se hará responsable”, explicó, Eliuth.

La principal demanda de los habitantes es que se instalen medidores en cada casa y que la paraestatal informe donde está todo el dinero que han pagado, ya que los recibos son excesivamente caros y carecen de credibilidad.

Los recibos omitidos por la CFE oscilan entre los 2 mil hasta 7 mil pesos, siendo que las familias que habitan en esa colonia son de bajos recursos.

Los habitantes aseguran que las reuniones obtenidas con la paraestatal han sido nada más para entretenerlos.