Voy a ganar: ‘Jaguar’

Ciudad de México

Por Agencias Quequi

El queretano Andrés “Jaguar” Gutiérrez realiza la última etapa de su preparación con miras a la pelea eliminatoria que sostendrá por el campeonato de peso Pluma del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) el próximo sábado 29 de este mes, en Irlanda del Norte, ante el local Carl Frampton (23-1, 14 KO’s). “Es una pelea donde simplemente vamos a dar la sorpresa”, dijo.

El mexicano, con marca de 35 triunfos con un empate y una derrota, así como 25 “cloroformos” aplicados, realiza una preparación especial junto con su equipo de trabajo y bajo las instrucciones de Jorge Barrera, preparando la que será una de las peleas más complicadas de su carrera.

“Tengo muy claro lo que representa enfrentar a Frampton, es un rival muy fuerte y por eso estamos trabajando para un reto de ese tamaño; sin duda, es uno de los compromisos que puede marcar un antes y un después en mi carrera, en caso de vencerlo, se abrirán las puertas para enfrentar a la élite del boxeo y eso significa grandes escenarios como Las Vegas y grandes bolsas, así que para mí es muy importante”, destacó.

Con respeto a tener que ir a buscar el triunfo en patio ajeno, señaló: No tengo problema con eso, las cosas más importantes de la vida no llegan solas, hay que luchar por ellas, ahora me toca ir a su casa, por eso entrenamos tan duro porque sabemos que además del rival, hay muchas cosas en contra, vanos a ganar y vamos a dar la sorpresa.