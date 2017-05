Vuelven a modificar la ciplopista de la Zona Hotelera

CANCÚN.- El presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jorge Aguilar Osorio, lamentó que sin previo aviso, la ciclopista de Cancún nuevamente tenga modificaciones, por lo que, exigió a la autoridad municipal de Benito Juárez poner orden y dar una explicación a los habitantes.

La mañana de este jueves, el dirigente partidista hizo un recorrido por la zona hotelera a la altura del kilómetro 3.5 en donde se ubica el conjunto habitacional Villas Pescadores, y constató las modificaciones hechas a la ciclopista, mismas que no están acorde con el flujo normal de la zona e impiden el fácil acceso a los ciclistas como estaba previsto en el proyecto original.

“La ciclopista ha tenido modificaciones que no fueron autorizadas por el gobierno municipal o por lo menos no tenemos conocimiento de ello, puesto que la autoridad brilla por su ausencia y no está al pendiente de muchas situaciones que afectan a los habitantes de Cancún”, sentenció.