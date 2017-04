Ya no más

Por Deporte por Dentro Quequi

Con voz entrecortada y lágrimas escurriendo por sus mejillas, el orgullo de Puerto Morelos, Luis “Duro” May anunció ayer su retiro como boxeador, luego de sufrir una lesión en el brazo derecho cuando se preparaba con miras a la pelea que disputaría el próximo sábado 29 de abril en la “Arena Cancún”.

May subió un video a su cuenta personal de Facebook, donde anunciaba su retiro de los cuadriláteros, y posteriormente, en entrevista para Grupo Quequi confirmó este anuncio.

“Me volví a fracturar en el mismo lugar donde me lastimé cuando peleé en Japón, y sucedió haciendo sparring con miras a mi pelea contra el cozumeleño Jairo Chi, y por obvia razón, ya no estaré en el cartel del próximo fin de semana”, indicó.

“Creo que mi tiempo como peleador llegó a su final; recuerdo que cuando empecé, lo hice porque me gustaba y poco a poco fui escalando, conseguí campeonatos y fui considerado para disputar un título mundial, esos logros los llevo en el corazón, pero igual soy realista, me di cuenta que el cuerpo, tarde o temprano, empieza a resentir todo, pensé que mi lesión ya estaba superada, pero por lo visto no fue así”.

Cabe recordar que el “Duro” se fracturó el 20 de agosto de 2015 en Japón, cuando enfrentaba a Ryo Matsumoto en el “Korakuen Hall”, en Tokio, Japón. Fue operado y estuvo en recuperación aproximadamente año y medio; el pasado viernes 21 de abril durante su cierre de sparring, volvió a lesionarse el mismo brazo y está a la espera de que le confirmen la fecha de otra cirugía.

“Tengo 34 años de edad, pero creo que mi cuerpo ya está muy golpeado; tras hablar con mi familia, tomé la decisión de hacerme a un lado, quiero que la gente se acuerde de mí como un guerrero y no como un peleador que salió mal del boxeo”, añadió.

Finalmente, agregó: El boxeo es parte de mi vida, y no voy a alejarme de este ambiente, al contrario, empezaré a trabajar para convertirme en un buen entrenador y promover a las promesas de este noble deporte.

Será el veracruzano Marco Antonio “Chino” Chablé, quien tome el lugar del portomorelense en el cartel de “Forjando Campeones”, que se disputará el próximo sábado 29 de abril.