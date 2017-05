¿Ya planea tener hijos con Sebastián Rulli?

CIUDAD DE MÉXICO

Agencias Quequi

Angelique Boyer sigue disfrutando de su romance de casi tres años con Sebastián Rulli, escenario en el cual la famosa pareja ya podría estar pensando en tener un hijo.

Durante su paso por una alfombra roja en México, fue la actriz quien respondió a los medios de comunicación si tanto ella como Rulli desean ser padres próximamente.

“Es algo muy pronto para mí, la verdad es que estoy muy consciente de la responsabilidad que es tener hijos y no me llama la atención. Tengo 28 años, entonces quiero disfrutar la etapa de ser mamá cuando me toque, ahorita es muy pronto”, confesó Boyer.

No obstante, Angelique reveló que como pareja aprovecharon la pausa laboral que tuvieron tras terminar la telenovela “Tres veces Ana” para darse unas merecidas vacaciones.

“Estamos aprovechado, a parte de que nos tocó una excelente temporada para disfrutar del país, que no está todavía lloviendo mucho, estuvimos conociendo, fue hermoso, muy padre, lo importante es estar juntos, lo procuro mucho, lo cuido y participo en lo que pueda de sus proyectos profesionales”, contó.

Así que por lo pronto, el actor argentino únicamente será padre de Santi, producto de su relación con la conductora y actriz Cecilia Galliano.