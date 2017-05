Yihadista en vuelo de Cancún

CANCÚN

Por Redacción > Quequi

Un vuelo de Cancún a Londres fue cancelado debido a una presunta amenaza terrorista, obligando a más de 100 pasajeros a quedarse un día más en México.

Todo surgió porque un pasajero del vuelo TOM039 de la aerolínea británica Thomson Airways detectó en su teléfono la red de wifi “’Jihadist Cell London 1” (que se puede traducir como “Celular Yihadista Londres 1” o “Célula Yihadista Londres1), proveniente de algún otro celular de un pasajero, momentos antes de que el avión despegara del Aeropuerto Internacional de Cancún, rumbo al aeropuerto de Gatwick, en Londres, Reino Unido.

El pasajero, un ejecutivo de una empresa de outsourcing que regresaba a Londres después de vacacionar en Cancún con su novia, dio aviso a la cabina.

“Estaba en mi asiento y me percaté que una de las opciones para conectarme por wifi en mi teléfono era un yihadista. Yo le avisé a una azafata, que se llevó mi teléfono a la cabina”, narró el pasajero después a la prensa inglesa.

El piloto, a su vez, pidió que el dueño del ese teléfono se identificara para aclarar la situación, lo que no ocurrió.

Aunque podría ser una broma, la cercanía con el atentado en Manchester, donde fallecieron 22 personas, obligaba a tener cautela.

“Esto es totalmente inaceptable. Nuestra gente de seguridad está estudiando el caso”, añadió, al no recibir respuesta.

Para entonces, varias personas pedían bajarse del avión, lo que el capitán advirtió retrasaría el vuelo y haría que perdiera su lugar en la lista de despegues.

“Tenemos un grupo de pasajeros que entendiblemente no están muy felices por esta situación”, explicó. “Lo primero que diremos es que si alguien puso eso en su teléfono como broma, sería preferible que lo dijera y nos ahorraríamos mucho tiempo y molestias”.

Como no hubo respuesta, se llamó a la policía, la que ingresó con perros husmeadores y que revisó los teléfonos y otros dispositivos de todos los pasajeros, algo que tomó una hora, pero para entonces, el nombre de la red había sido eliminado.

“Obviamente tenemos que tomar esto muy en serio y lamento decir que a pesar de nuestros mejores esfuerzos, nos excedimos en el tiempo de espera, por lo que todos tendremos que quedarnos aquí una noche más”, comentó el piloto.

“Fuera del avión podía observarse a personal armado y perros caminando alrededor del avión. Fue aterrorizante, ya que ocurrió cerca de los ataques en Manchester”, declaró uno de los pasajeros.

Al quedar cancelado el vuelo, se bajó a los pasajeros y llevó a un hotel. Algunos incluso lloraron, debido a la incertidumbre y tensión. No obstante, pese a la larga espera, ningún pasajero se inconformó contra el capitán, pues respaldaban su decisión de no volar mientras no se aclarara el origen de la red inalámbrica que hacía referencia a una de las organizaciones más violentas del islam político.

Un representante de la aerolínea Thomson Airways confirmó lo sucedido, añadiendo que el vuelo se realizó sin incidentes al día siguiente.

TENSO AMBIENTE

Los poco más de 100 pasajeros que iban rumbo al Reino Unido en el vuelo que fue cancelado en Cancún entendían perfectamente la necesidad de descartar cualquier riesgo terrorista, aunque fuera por el nombre de una red de wifi. La amenaza de ataques en este país europeo es real y acaba de ser demostrado en Manchester.

22 muertos y 59 heridos fue el saldo que dejó el ataque suicida de Salman Abedi, un joven inglés de padres sirios, que se dejó explotar al finalizar un concierto de pop en el Manchester Arena.

No es el único caso, apenas ayer, tres jóvenes fueron presentados ante un juez. Ellos fueron detenidos el pasado 17 de mayo planeando un atentado terrorista en Londres, con base en armas automáticas y una camioneta con la que planificaban arrollar a transeúntes.

Según ellos mismos confesaron, se inspiraron en el ataque terrorista cometido en marzo, en las inmediaciones del Parlamento de Westminster, cuando Khalid Masood atropelló a cuatro personas y acuchilló a un guardia antes de ser abatido a tiros.

Según el MI5, otros cinco atentados han sido frustrados desde marzo a la fecha